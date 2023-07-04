Семейный фестиваль пройдёт 8 июля в Петербурге

В Пулковском парке в Санкт-Петербурге пройдёт Семейный фестиваль, посвящённый Дню семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля.

Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на организаторов.

Программа включает мастер-классы по робототехнике, запуск воздушных змеев, шоу мыльных пузырей.

На территории будут работать площадки «Экомаршруты», «День добра», «Активное долголетие», «Мосты Петербурга», «Путешествие по библиотекам», «Модный Петербург» и другие.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в парках Московской области побывали 34,6 млн человек в январе — июне 2023 года.