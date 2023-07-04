В лесах Подмосковья начался сезон лисичек
Об этом сообщает телеканал «360».
«Растут они группами, массово появляясь после тёплых грозовых дождей с июля по октябрь», — заявил зампред правительства области Георгий Филимонов.
Специалисты советуют грибникам остерегаться грибов-двойников, которые похожи на съедобные, но могут быть ядовитыми, передаёт издание «Вести Подмосковья».
В Комлесхозе также рекомендовали не уходить в лес без средств связи и обращать внимание на ориентиры.
Ранее телеведущий, автор научно-популярного YouTube-канала про грибы Дмитрий Тихомиров заявил, что лучше не заниматься сбором у трасс и на территории мегаполисов.