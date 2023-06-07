Специалист Тихомиров посоветовал не собирать грибы у трасс

Телеведущий, автор научно-популярного YouTube-канала про грибы Дмитрий Тихомиров заявил, что лучше не заниматься сбором у трасс и на территории мегаполисов.

«Грибы лучше не собирать вдоль трасс. Если сельские дороги, грунтовые, небольшие асфальтовые, то можно, в принципе, в 10—20 метрах от них, если машина там проезжает раз в час. Если это какая-то трасса, то вообще лучше собирать минимум в 500 метрах от неё», — сказал Тихомиров в беседе с сайтом «Москва 24».

По его словам, в больших городах грибы собирать не стоит, поскольку они впитывают вредные вещества.

В мае издание «Вести Подмосковья» сообщало, что в лесах Московской области появились первые грибы-колосовики.