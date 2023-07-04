В Нижнем Новгороде 5 июля откроется посвящённая А.Н. Островскому выставка

В Нижнем Новгороде пройдёт выставка «До Островского и после». Её задача — показать роль писателя в развитии русской драматургии и театра.

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Об этом сообщает ИА «Время Н». Выставка пройдёт в Государственном музее А.М. Горького. Ранее «Радио 1» сообщало, что в подмосковной Искре откроется выставка «Мелихово. Взгляд художника» заслуженного художника России Владимира Галатенко-Яковлева.