В Нижнем Новгороде 5 июля откроется посвящённая А.Н. Островскому выставка
В Нижнем Новгороде пройдёт выставка «До Островского и после». Её задача — показать роль писателя в развитии русской драматургии и театра.
- Gettyimages.ru
- © Kathrin Ziegler
Об этом сообщает ИА «Время Н».
Выставка пройдёт в Государственном музее А.М. Горького.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в подмосковной Искре откроется выставка «Мелихово. Взгляд художника» заслуженного художника России Владимира Галатенко-Яковлева.
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