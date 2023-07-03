В Удмуртии ожидается жара до +31 °С к концу недели

В Удмуртии к концу недели температура воздуха может подняться до +31 °С.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу регионального Гидрометцентра.

Во вторник и среду, 4 и 5 июля, прогнозируется до +24...+29 °С, в четверг, 6 июля, до +25...+30 °С.

Как ожидается, в пятницу, 7 июля, возможна жаркая погода, +26...+31 °С.

Тем временем в Татарстане планируют ввести режим ЧС из-за засухи, заявил министр сельского хозяйства и продовольствия республики Марат Зяббаров. По его словам, почвенная и атмосферная засуха наблюдаются по всему региону, передаёт ГТРК «Татарстан».

В июне в республике выпало 15 мм осадков при норме в 60 мм.

Ранее сообщалось, что в Курганской области до 6 июля ожидаются жара и дожди.