Фестиваль «Рок чистой воды» состоится в 2024 году в Нижнем Новгороде

Музыкальный экологический фестиваль «Рок чистой воды» (РЧВ) пройдёт летом 2024 года в Нижнем Новгороде.

Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу оргкомитета.

«РЧВ» стал победителем конкурса Президентского фонда культурных инициатив. Все подробности будут известны позже», — заявили организаторы.

Фестиваль зародился в 1989 году, в Нижнем Новгороде он проходит с 2016 года. По традиции, участники и зрители собирают мусор, высаживают деревья и кустарники, передаёт pravda-nn.ru.

Ранее сообщалось, что фестиваль «Лето. Музыка. Музей» пройдёт 5—9 июля в Подмосковье.