Фестиваль «Рок чистой воды» состоится в 2024 году в Нижнем Новгороде
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Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу оргкомитета.
«РЧВ» стал победителем конкурса Президентского фонда культурных инициатив. Все подробности будут известны позже», — заявили организаторы.
Фестиваль зародился в 1989 году, в Нижнем Новгороде он проходит с 2016 года. По традиции, участники и зрители собирают мусор, высаживают деревья и кустарники, передаёт pravda-nn.ru.
Ранее сообщалось, что фестиваль «Лето. Музыка. Музей» пройдёт 5—9 июля в Подмосковье.