Фестиваль «Лето. Музыка. Музей» пройдёт 5—9 июля в Подмосковье
- Gettyimages.ru
Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на региональное Министерство культуры и туризма.
«Помимо фортепианного концерта, симфонической музыки, вокально-симфонической поэмы и оперы Рахманинова, в дни фестиваля прозвучат сочинения Римского-Корсакова, Лядова, Танеева и Аренского. Эти мастера считаются наставниками выдающегося композитора», — заявила руководитель отдела по связям с общественностью музея «Новый Иерусалим» Марина Зацепина.
Ранее «Радио 1» сообщало, что первый этап фестиваля «Город танцует в парках» посетили более 40 тыс. зрителей.