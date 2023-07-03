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Фестиваль «Лето. Музыка. Музей» пройдёт 5—9 июля в Подмосковье

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Фестиваль «Лето. Музыка. Музей» будет проходить с 5 по 9 июля в подмосковной Истре. Артисты Большого театра и Государственного академического симфонического оркестра им. Е.Ф. Светланова исполнят произведения Сергея Рахманинова и других известных композиторов.
Фестиваль «Лето. Музыка. Музей» пройдёт 5—9 июля в Подмосковье
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Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на региональное Министерство культуры и туризма.

«Помимо фортепианного концерта, симфонической музыки, вокально-симфонической поэмы и оперы Рахманинова, в дни фестиваля прозвучат сочинения Римского-Корсакова, Лядова, Танеева и Аренского. Эти мастера считаются наставниками выдающегося композитора», — заявила руководитель отдела по связям с общественностью музея «Новый Иерусалим» Марина Зацепина.

Ранее «Радио 1» сообщало, что первый этап фестиваля «Город танцует в парках» посетили более 40 тыс. зрителей.

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