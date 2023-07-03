Мероприятия по случаю Дня молодёжи в парках Москвы посетили более 150 тысяч человек

Более 150 тыс. человек посетили мероприятия, посвящённые Дню молодёжи, с 30 июня по 2 июля.

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу департамента культуры Москвы.

Мероприятия прошли в столичных парках: ВДНХ, «Дубки», «Северное Тушино», Измайловском, в саду имени Н.Э. Баумана и на других площадках.

Были организованы различные концерты, спортивные соревнования, мастер-классы и благотворительные ярмарки.

Ранее телеканал «360» рассказал, как отметили День молодёжи 2 июля жители подмосковного Воскресенска.