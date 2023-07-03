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Режиссёр Александр Митта попал в реанимацию

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Народному артисту России, режиссёру, сценаристу и актёру Александру Митте потребовалась неотложная медицинская помощь, сообщает РИА Новости.
Режиссёр Александр Митта попал в реанимацию
  • Gettyimages.ru

«Он находится в реанимации», — цитирует агентство сотрудника больницы.

В свою очередь, сын режиссёра Евгений сообщил, что Митта находится на обследовании.

Ранее стало известно о смерти 19-летнего внука американского актёра Роберта Де Ниро.

 

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