Режиссёр Александр Митта попал в реанимацию

Народному артисту России, режиссёру, сценаристу и актёру Александру Митте потребовалась неотложная медицинская помощь, сообщает РИА Новости.

«Он находится в реанимации», — цитирует агентство сотрудника больницы.

В свою очередь, сын режиссёра Евгений сообщил, что Митта находится на обследовании.

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