Умер 19-летний внук американского актёра Роберта Де Ниро
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О трагедии Дрена Де Ниро сообщила в Instagram*. Леонардо был её единственным сыном.
Женщина отметила, что постарается жить дальше и распространять любовь и свет, которые она испытывала, будучи мамой Леонардо.
Причина гибели внука известного актёра не уточняется.
Ранее стало известно, что певица Мадонна чувствует себя плохо и не встаёт с постели.
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