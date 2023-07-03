Умер 19-летний внук американского актёра Роберта Де Ниро

У американского актёра Роберта Де Ниро умер 19-летний внук по имени Леонардо — сын Дрены Де Ниро, приёмной дочери артиста.

О трагедии Дрена Де Ниро сообщила в Instagram*. Леонардо был её единственным сыном.

Женщина отметила, что постарается жить дальше и распространять любовь и свет, которые она испытывала, будучи мамой Леонардо.

Причина гибели внука известного актёра не уточняется.

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