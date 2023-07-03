В сети показали трейлер интервью-шоу Татьяны Навки

Промо-ролик нового проекта «Команда» российской фигуристки и олимпийской чемпионки Татьяны Навки, участие в котором приняли Григорий Лепс, Андрей Аршавин, Константин Богомолов и другие, опубликован в сети.

Трейлер интервью-шоу «Команда» можно посмотреть на официальном канале онлайн-кинотеатра KION на YouTube.

Проект посвящён историям успеха, достичь которого многим звёздам удалось не только благодаря труду и таланту, но и сплочённому коллективу. Цикл включает в себя 24 выпуска, героями которых стали хоккеист Александр Овечкин, музыкант Антон Беляев, дизайнер Алёна Ахмадуллина и многие другие.

«История любого экстраординарного успеха — это зачастую работа целой команды. Я хорошо знаю это по себе, и именно поэтому мне хочется узнать и рассказать другим как можно больше о таких людях. Я думаю, это будут очень искренние и поучительные истории, которые смогут вдохновить многих зрителей на свои собственные большие достижения», — рассказала Татьяна Навка.

Проект «Команда» будет выходить на платформе KION еженедельно, начиная с 6 июля.

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