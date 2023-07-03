Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

В сети показали трейлер интервью-шоу Татьяны Навки

Короткая ссылка
Промо-ролик нового проекта «Команда» российской фигуристки и олимпийской чемпионки Татьяны Навки, участие в котором приняли Григорий Лепс, Андрей Аршавин, Константин Богомолов и другие, опубликован в сети.
В сети показали трейлер интервью-шоу Татьяны Навки
  • Gettyimages.ru

Трейлер интервью-шоу «Команда» можно посмотреть на официальном канале онлайн-кинотеатра KION на YouTube.

Проект посвящён историям успеха, достичь которого многим звёздам удалось не только благодаря труду и таланту, но и сплочённому коллективу. Цикл включает в себя 24 выпуска, героями которых стали хоккеист Александр Овечкин, музыкант Антон Беляев, дизайнер Алёна Ахмадуллина и многие другие.

«История любого экстраординарного успеха — это зачастую работа целой команды. Я хорошо знаю это по себе, и именно поэтому мне хочется узнать и рассказать другим как можно больше о таких людях. Я думаю, это будут очень искренние и поучительные истории, которые смогут вдохновить многих зрителей на свои собственные большие достижения», — рассказала Татьяна Навка.

Проект «Команда» будет выходить на платформе KION еженедельно, начиная с 6 июля.

Ранее педагог по вокалу рассказала, какой вред могут нанести детям шоу талантов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить