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Педагог по вокалу Стройцева рассказала, какой вред могут нанести детям шоу талантов

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Педагог по вокалу, создатель крупнейшей онлайн-школы вокала в России и вокальный блогер Александра Стройцева рассказала, как шоу талантов могут повлиять на детей.

Многие дети воспринимают эти шоу как шанс, от которого зависит вся их будущая жизнь, объяснила она в беседе с «Газетой.Ru».

По словам педагога, когда у ребёнка не получается выиграть шоу по разным причинам или если во взрослом возрасте он теряет популярность, он может получить серьёзные психологические травмы: перестать заниматься музыкой или поставить на себе крест и заболеть депрессией.

Также важно понимать, что дети часто неинтересны продюсерам, им нужны более стабильные голоса и образы.

Педагог добавила, что члены жюри часто не знают, как правильно общаться с детьми, и могут ненароком нанести им психологические травмы.

Ранее детский врач-психиатр АО «Медицина» Владимир Скавыш заявил в беседе с РИАМО, что хамство со стороны ребёнка — повод обратиться к психологу, а также посоветовал провести обследование мозга.

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