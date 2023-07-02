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Метеоролог Варакин рассказал о погоде в Москве на следующей неделе

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Анастасия Белоусова
Начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин в беседе с RT рассказал о погоде в Москве на следующей неделе.
Метеоролог Варакин рассказал о погоде в Москве на следующей неделе
  • globallookpress.com
  • © Roman Denisov

По словам синоптика, в ночь на понедельник по Москве и области пройдут кратковременные дожди.

«После обеда без осадков. 3 и 4 числа среднесуточная температура чуть выше +19 °С. 5 и 6 июля температура воздуха составит +26...+28 °С. 7 числа уже будет на 2 градуса выше нормы — днём +26...+27 °С», — рассказал он.

По его словам, вторая половина недели, до субботы, будет на 1-2 °С выше нормы, хотя норма уже +19,5 °С.

«4 и 5 июля без осадков, а вот 7, 8 и 9 июля с южным циклоном будут связаны сильные ливни, дожди», — добавил Варакин.

Ранее руководитель центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что дожди прекратятся в столичном регионе к воскресенью, 2 июля. 

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