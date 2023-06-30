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Синоптик Шувалов спрогнозировал окончание дождей в Москве к 2 июля

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Руководитель центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что дожди прекратятся в столичном регионе к воскресенью, 2 июля.
Синоптик Шувалов спрогнозировал окончание дождей в Москве к 2 июля
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«Сегодня день с дождём. Дождь будет идти практически целый день с небольшими короткими перерывами. Но он уже другого характера, мы в другой части этого циклона: более прохладный день, нежели вчера. Грозы, скорее, будут очень локальными и не такими сильными», — сказал он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, более спокойная ситуация с дождями будет в субботу, 1 июля.

«И вовсе без дождей, скорее всего, будет в воскресенье. И температура оторвётся от сегодняшних 20 градусов и потихонечку приблизится к летним 23 — 25 градусам», — добавил Шувалов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал летнюю погоду в Москве.

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