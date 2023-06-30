В Удмуртии введут режим ЧС из-за почвенной засухи

В Удмуртии с 3 июля введут режим из-за почвенной засухи. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Александр Бречалов.

Об этом сообщает izh.kp.ru.

Руководителем работ по ликвидации ЧС назначена председатель республиканского правительства Ольга Абрамова.

Региональному Минсельхозу поручено вести мониторинг обстановки.

Кроме того, с 1 по 7 июля в республике сохраняется чрезвычайная пожароопасность лесов пятого класса, передаёт ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу Госкомитета по делам ГО и ЧС.

Местами также возможна пожароопасность четвёртого класса.

Ранее сообщалось, что на севере Нижегородской области сохраняется чрезвычайная пожароопасность лесов.