В Удмуртии введут режим ЧС из-за почвенной засухи
- РИА Новости
Об этом сообщает izh.kp.ru.
Руководителем работ по ликвидации ЧС назначена председатель республиканского правительства Ольга Абрамова.
Региональному Минсельхозу поручено вести мониторинг обстановки.
Кроме того, с 1 по 7 июля в республике сохраняется чрезвычайная пожароопасность лесов пятого класса, передаёт ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу Госкомитета по делам ГО и ЧС.
Местами также возможна пожароопасность четвёртого класса.
Ранее сообщалось, что на севере Нижегородской области сохраняется чрезвычайная пожароопасность лесов.