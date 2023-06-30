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В Удмуртии введут режим ЧС из-за почвенной засухи

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В Удмуртии с 3 июля введут режим из-за почвенной засухи. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Александр Бречалов.
В Удмуртии введут режим ЧС из-за почвенной засухи
  • РИА Новости

Об этом сообщает izh.kp.ru.

Руководителем работ по ликвидации ЧС назначена председатель республиканского правительства Ольга Абрамова.

Региональному Минсельхозу поручено вести мониторинг обстановки.

Кроме того, с 1 по 7 июля в республике сохраняется чрезвычайная пожароопасность лесов пятого класса, передаёт ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу Госкомитета по делам ГО и ЧС.

Местами также возможна пожароопасность четвёртого класса.

Ранее сообщалось, что на севере Нижегородской области сохраняется чрезвычайная пожароопасность лесов.

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