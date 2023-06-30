Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Дожди в Челябинской области продолжатся в начале июля

Короткая ссылка
В ближайшие дни в Челябинской области сохранятся дожди, грозы и жара.
Дожди в Челябинской области продолжатся в начале июля
  • Gettyimages.ru
  • © Julia_Sudnitskaya

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

«Небольшие дожди и грозы начнутся в ночь с 30 июня на 1 июля. Днём первого июльского дня возможен град. Кратковременные дожди и грозы не прекратятся и двое последующих суток — 2 и 3 июля», — рассказали синоптики.

Ночные температуры составят +19...+21 °С, дневные — до +29...+32 °С.

Порывы ветра могут достигать 16—18 м/с.

Также стало известно, что в предстоящие выходные в Башкирии будет ветрено и дождливо, передаёт mkset.ru со ссылкой на пресс-службу регионального Гидрометцентра.

В субботу, 1 июля, местами ожидаются кратковременные дожди, возможны грозы. В воскресенье, 2 июля, осадки будут в большей части региона, и они окажутся более интенсивными, с грозами.

Ранее синоптик Александр Шувалов рассказал, какой ожидается погода в столичном регионе в июле.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить