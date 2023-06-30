Дожди в Челябинской области продолжатся в начале июля

В ближайшие дни в Челябинской области сохранятся дожди, грозы и жара.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

«Небольшие дожди и грозы начнутся в ночь с 30 июня на 1 июля. Днём первого июльского дня возможен град. Кратковременные дожди и грозы не прекратятся и двое последующих суток — 2 и 3 июля», — рассказали синоптики.

Ночные температуры составят +19...+21 °С, дневные — до +29...+32 °С.

Порывы ветра могут достигать 16—18 м/с.

Также стало известно, что в предстоящие выходные в Башкирии будет ветрено и дождливо, передаёт mkset.ru со ссылкой на пресс-службу регионального Гидрометцентра.

В субботу, 1 июля, местами ожидаются кратковременные дожди, возможны грозы. В воскресенье, 2 июля, осадки будут в большей части региона, и они окажутся более интенсивными, с грозами.

Ранее синоптик Александр Шувалов рассказал, какой ожидается погода в столичном регионе в июле.