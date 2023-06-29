В парках Москвы пройдёт 50 мероприятий в честь Дня молодёжи
Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья».
«Они подготовили насыщенную программу, в которой есть концерты и творческие мастер-классы, спортивные соревнования и тренировки», — заявила заммэра Москвы Наталья Сергунина.
В частности, 30 июня в парке «Дубки» можно будет позаниматься современными танцами и йогой, а в парке Дружбы — поиграть на музыкальных инструментах.
В парке «Северное Тушино» 1 июля состоится тренировка, а 2 июля — открытый танцевальный урок по сальсе и бачате.
Ранее газета «Взгляд» сообщала, что в конкурс Всероссийской общественной премии «Гордость нации» добавили номинацию «Поколение Ум» за вклад молодёжи в развитие страны.