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В парках Москвы пройдёт 50 мероприятий в честь Дня молодёжи

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В московских парках пройдёт около 50 познавательных, спортивных и творческих мероприятий, посвящённых Дню молодёжи.
В парках Москвы пройдёт 50 мероприятий в честь Дня молодёжи

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья».

«Они подготовили насыщенную программу, в которой есть концерты и творческие мастер-классы, спортивные соревнования и тренировки», — заявила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

В частности, 30 июня в парке «Дубки» можно будет позаниматься современными танцами и йогой, а в парке Дружбы — поиграть на музыкальных инструментах.

В парке «Северное Тушино» 1 июля состоится тренировка, а 2 июля — открытый танцевальный урок по сальсе и бачате.

Ранее газета «Взгляд» сообщала, что в конкурс Всероссийской общественной премии «Гордость нации» добавили номинацию «Поколение Ум» за вклад молодёжи в развитие страны.

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