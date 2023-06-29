Диетолог Гридина: овощи помогают снизить уровень холестерина
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«И лучше отдавать предпочтение тем, которые содержат меньше углеводов», — сказала она в беседе с «Газетой.Ru».
Как считает Гридина, также в рационе должны быть рыба и орехи, а вместо животного жира лучше использовать растительные масла.
«Тем самым можно помочь стабилизировать и повысить липопротеины высокой плотности и понизить липопротеины низкой плотности», — пояснила эксперт.
Кроме того, Гридина советует отказаться от жирной и жареной пищи, копчёностей и сладостей.
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