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Диетолог Гридина: овощи помогают снизить уровень холестерина

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Диетолог онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Наталия Гридина заявила, что для снижения уровня холестерина прежде всего нужно увеличить количество овощей в рационе.
Диетолог Гридина: овощи помогают снизить уровень холестерина
  • Gettyimages.ru
  • © martiapunts

«И лучше отдавать предпочтение тем, которые содержат меньше углеводов», — сказала она в беседе с «Газетой.Ru».

Как считает Гридина, также в рационе должны быть рыба и орехи, а вместо животного жира лучше использовать растительные масла.

«Тем самым можно помочь стабилизировать и повысить липопротеины высокой плотности и понизить липопротеины низкой плотности», — пояснила эксперт.

Кроме того, Гридина советует отказаться от жирной и жареной пищи, копчёностей и сладостей.

Ранее врач-диетолог Лидия Ионова в беседе с НСН выразила мнение, что нет продуктов, способных действительно повысить настроение.

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