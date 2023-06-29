Диетолог Гридина: овощи помогают снизить уровень холестерина

Диетолог онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Наталия Гридина заявила, что для снижения уровня холестерина прежде всего нужно увеличить количество овощей в рационе.

«И лучше отдавать предпочтение тем, которые содержат меньше углеводов», — сказала она в беседе с «Газетой.Ru».

Как считает Гридина, также в рационе должны быть рыба и орехи, а вместо животного жира лучше использовать растительные масла.

«Тем самым можно помочь стабилизировать и повысить липопротеины высокой плотности и понизить липопротеины низкой плотности», — пояснила эксперт.

Кроме того, Гридина советует отказаться от жирной и жареной пищи, копчёностей и сладостей.

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