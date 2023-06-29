Диетолог Лазуренко: отказ от кофе и полноценный завтрак способствуют долголетию

Врач-диетолог, эндокринолог, терапевт Наталья Лазуренко заявила, что ежедневный полноценный завтрак и замена кофе зелёным чаем способствуют долголетию.

В беседе с «Москвой 24» эксперт отметила, что долгожители выстраивают день по чёткому плану.

«Они получают от первого приёма пищи энергию на весь будущий день, поскольку второй достаточно отсрочен по времени. Их утренний рацион — это источник белков, жиров, полезных углеводов, которые дают энергию, строительный материал, антиоксиданты», — пояснила Лазуренко.

По её мнению, также стоит отказаться от кофе, который негативно влияет на сердечно-сосудистую и центральную нервную систему. Специалист советует заменить его зелёным чаем без добавок.

«Он так же содержит достаточное количество кофеина, но при этом очень мягко воздействует на желудочно-кишечный тракт», — пояснила Лазуренко.

Как добавила эксперт, важно исключить перекусы.

Ранее врач-диетолог Лидия Ионова в беседе с НСН выразила мнение, что нет продуктов, способных действительно повысить настроение.