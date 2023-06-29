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Менеджер Мадонны сообщил о её госпитализации с бактериальной инфекцией

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На минувших выходных американская певица Мадонна была госпитализирована с бактериальной инфекцией, сейчас ей уже лучше, сообщил менеджер исполнительницы Гай Осири.

«В субботу, 24 июня, у Мадонны развилась серьёзная бактериальная инфекция, из-за которой она провела несколько дней в отделении интенсивной терапии», — приводит РИА Новости сообщение Осири в соцсетях.

По его словам, состояние певицы улучшается, но она всё ещё находится под наблюдением врачей.

Он добавил, что все запланированные мероприятия с Мадонной приостановлены.

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