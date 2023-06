Музыкант Элтон Джон отыграл последний концерт на родине на площадке Pyramid Stage музыкального фестиваля Гластонбери.

Как сообщает ТАСС, в ходе концерта артист исполнил свои самые популярные композиции, в числе которых — Don’t Let the Sun Go Down On Me, Bennie and the Jets, I’m Still Standing, Don’t Go Breaking My Heart и другие.

Певец посвятил своё выступление британскому музыканту Джорджу Майклу.

Ранее Элтон Джон не смог дождаться официального релиза и исполнил песню Hold Me Closer, записанную совместно с певицей Бритни Спирс, заранее.