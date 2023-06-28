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Диетолог Мансурова назвала голодание главной ошибкой худеющих

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Врач-диетолог Ирина Мансурова назвала одной из главных ошибок худеющих создание дефицита калорий, голод, пропуск приёма пищи. По её словам, организм быстро адаптируется и начинает экономить энергию, и после возвращения к обычному рациону вес только растёт.
Диетолог Мансурова назвала голодание главной ошибкой худеющих
  • Gettyimages.ru

«Поэтому не ограничивайте свой рацион более чем на 25% от положенной калорийности с учётом возраста, пола и образа жизни. И пропускать приёмы пищи нельзя, это не ускоряет похудение», — сказала эксперт в беседе с Life.ru.

По её словам, желательно есть через равные промежутки времени и соблюдать питьевой режим.

Мансурова также советует не создавать дефицит белка и не исключать жиры из рациона.

«Если вдруг захотелось перекусить, то отличные перекусы — творог низкой жирности, кефир, орехи и свежие овощи. А вот фрукты и сухофрукты не стоит есть слишком часто между приёмами пищи, так как из-за своей сладости они быстро вызовут голод», — рекомендует эксперт.

Ранее врач-диетолог Лидия Ионова в беседе с НСН выразила мнение, что нет продуктов, способных действительно повысить настроение.

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