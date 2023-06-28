Диетолог Соломатина: орех макадамия способствует укреплению сердца

Врач-диетолог Елена Соломатина заявила, что орех макадамия способствует профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, поскольку в его состав входят ненасыщенные жирные кислоты.

«Ненасыщенные жирные кислоты прекрасно воздействуют на сердце, предотвращают заболевания сердечно-сосудистой системы. Они снижают уровень воспаления. Мы знаем, что именно воспаление провоцирует отложение холестерина в сосудистой стенке», — сказала эксперт в беседе с сайтом «Москва 24».

По её словам, также жирные кислоты в составе макадамии понижают уровень плохого холестерина и повышают уровень хорошего.

Кроме того, отметила Соломатина, в макадамии довольно много калия и магния.

«Орехи можно есть не только в качестве перекуса, но и добавлять в основное блюдо. Например, с какими-нибудь овощами», — добавила она.

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