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МЧС опубликовало экстренное предупреждение о грозе в Москве

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Столичный главк МЧС России опубликовал экстренное предупреждение о грозе в Москве.
МЧС опубликовало экстренное предупреждение о грозе в Москве
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«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в связи с прохождением активного циклона и связанных с ним атмосферных фронтов в период с 19:00 мск 28 июня до 02:00 мск 29 июня в Москве ожидается дождь, местами сильный, в отдельных районах гроза», — говорится в сообщении.

Уточняется, что 29 июня гроза с градом и порывами ветра до 17 м/с ожидается с 09:00 до 21:00 мск.

Ранее URA.RU со ссылкой на региональный Гидрометцентр сообщало, что в Челябинской области 28 и 29 июня ожидаются грозы и усиление ветра до 14 м/с.

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