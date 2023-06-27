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Синоптик Ильин рассказал о предстоящих дождях в Москве на этой неделе

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Синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин рассказал о том, какая погода будет в столице.
Синоптик Ильин рассказал о предстоящих дождях в Москве на этой неделе
  • Gettyimages.ru
  • © Donat Photography / 500px

Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

По его словам, большую часть недели прогнозируется достаточно тёплая погода, с температурой примерно до +24 °С и без существенных осадков.

Однако с 29 июня погода ухудшится.

«С четверга начнутся сильные дожди, выпадет от 10 до 14 миллиметров осадков. С приходом дождей температура расти уже не будет, в четверг ожидается +17...+23 °С», — предупредил Ильин.

С субботы температура начнёт расти, воздух прогреется до +25 °С, дожди ожидаются незначительные.

В воскресенье будет хорошая погода, отметил синоптик.

Также «Москва 24» сообщила, что ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова предупредила москвичей о дождях в четверг, 29 июня.

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