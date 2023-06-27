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На юге Тюменской области ожидаются штормовой ветер и грозы

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На юге Тюменской области сегодня ожидается штормовой ветер до 17 м в секунду, также возможны грозы.
На юге Тюменской области ожидаются штормовой ветер и грозы
  • Gettyimages.ru
  • © Victoria Moloman

Об этом сообщает nashgorod.ru со ссылкой на Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

По прогнозам синоптиков, 27 июня температура воздуха днём составит +17…+22 °С. В среду и четверг на юге Тюменской области местами ожидаются кратковременные дожди, грозы, а скорость ветра составит 8—14 м/с.

Также, по сообщению megatyumen.ru, в области прогнозируют низкую вероятность лесных пожаров из-за постоянных дождей.

По данным Департамента лесного хозяйства, на территории Тюменской и Уватской авиазон прогнозируют второй класс пожарной опасности, а в Ишимской и Тобольской — первый класс, который является самой низкой степенью.

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