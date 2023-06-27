В Малибу появился розовый особняк Барби. Дом с тренажёрным залом, гигантской песочницей, спальней в ковбойском стиле, бассейном и диско-роликовым катком можно будет арендовать с 17 июля.

О том, что Кен, воспользовавшись отсутствием дома Барби, разместил объявление на одном из американских сервисов аренды жилья и сдаёт знаменитый розовый особняк в Малибу, сообщает Deadline. Снять жилище одной из самых известных в мире кукол можно будет максимум на две ночи и не более, чем для двоих гостей.

Картина «Барби» с Марго Робби и Райаном Гослингом выходит на широкие экраны в июле 2023 года.

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