Платье принцессы Леи из «Звёздных войн» выставлено на аукцион
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- © Lucas Films/ZUMAPRESS.com
Как сообщает The Wall Street Journal, долгое время платье лежало на чердаке в Лондоне.
Его отреставрировали и выставили на аукцион Propstore. Ожидается, что наряд будет продан более чем за $1 млн.
Помимо платья принцессы Леи, коллекционеры могут приобрести другие предметы, связанные с историей Голливуда, в частности реквизит таких картин, как «Гарри Поттер» и «Полтергейст».
По данным CNN, торги закроются 28 июня.
Ранее стало известно, что шляпу Майкла Джексона продадут на аукционе.