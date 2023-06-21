Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Шляпу Майкла Джексона продадут на аукционе

Короткая ссылка
Чёрная фетровая шляпа, в которой американский певец Майкл Джексон выступал на одном из своих концертов, будет выставлена на торги.
Шляпу Майкла Джексона продадут на аукционе
  • Gettyimages.ru
  • © Dave Hogan

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse, аукцион состоится в Париже 21 сентября.

Джексон сорвал шляпу во время выступления в марте 1983 года и бросил её в дальний угол сцены. Через несколько минут артист исполнил свой незабываемый хит Billie Jean и продемонстрировал знаменитую «лунную походку».

Стоимость лота предварительно оценивается от €60 тыс. до €100 тыс. Кроме шляпы, аукционный дом Lemon Auction и компания Artp ges выставят костюм музыканта и гитариста Depeche Mode Мартина Гора, одну из золотых пластинок Мадонны, гитару блюзмена Ти-Боуна Уокера и другие раритеты. Всего список включает почти 200 лотов.

Ранее в Глазго стартовала выставка работ уличного художника Бэнкси.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить