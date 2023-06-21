Шляпу Майкла Джексона продадут на аукционе

Чёрная фетровая шляпа, в которой американский певец Майкл Джексон выступал на одном из своих концертов, будет выставлена на торги.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse, аукцион состоится в Париже 21 сентября.

Джексон сорвал шляпу во время выступления в марте 1983 года и бросил её в дальний угол сцены. Через несколько минут артист исполнил свой незабываемый хит Billie Jean и продемонстрировал знаменитую «лунную походку».

Стоимость лота предварительно оценивается от €60 тыс. до €100 тыс. Кроме шляпы, аукционный дом Lemon Auction и компания Artp ges выставят костюм музыканта и гитариста Depeche Mode Мартина Гора, одну из золотых пластинок Мадонны, гитару блюзмена Ти-Боуна Уокера и другие раритеты. Всего список включает почти 200 лотов.

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