В Глазго пройдёт выставка работ уличного художника Бэнкси

Трафареты британского стрит-арт художника, известного под псевдонимом Бэнкси, будут выставлены в Галерее современного искусства в шотландском Глазго.

По данным газеты Herald, экспонаты будут продемонстрированы с официального разрешения самого художника.

«Я прятал эти трафареты годами, думая, что они могут быть использованы в качестве улик. Но, похоже, это время прошло, поэтому сейчас я выставляю их в галерее как произведения искусства», — цитирует Бэнкси издание.

Во многих городах мира — Лас-Вегасе, Сиднее, Париже, Берлине, Афинах и Эр-Рияде — выставки работ художника проводились без его участия и одобрения.

Выставка стартует в воскресенье и будет доступна посетителям на протяжении трёх месяцев.

Бэнкси — таинственный художник, повлиявший на развитие уличного искусства. Нередко он создаёт ироничные картины, пользующиеся большим успехом на аукционах. В основном их сюжеты направлены против капитализма, войны, политики и морализаторства.

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