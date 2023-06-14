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В Тюмени откроют новую арт-резиденцию ремесла «Цех»

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В Тюмени скоро откроется современная ремесленная арт-резиденция «Цех», которая будет располагаться на базе Музейного комплекса имени И.Я. Словцова.
В Тюмени откроют новую арт-резиденцию ремесла «Цех»
  • Gettyimages.ru
  • © silverkblack

Об этом сообщает megatyumen.ru.

18 июня посетители смогут принять участие в экскурсии и мастер-классах по ткачеству и гончарному делу, познакомиться с мастерами арт-резиденции и увидеть экспонаты из фондов Тюменского музейно-просветительского объединения, а также авторскую выставку скульптур Юрия Ларионова и Станислава Черновасиленко, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Ранее, по сообщению «Известий», министр культуры России Ольга Любимова заявила, что новые российские регионы планируют подключить к всероссийской программе «Пушкинская карта» с 2024 года.

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