Умер актёр из фильма «Титаник» Лью Пальтер
Американский актёр Лью Пальтер, наиболее известный по роли Исидора Штрауса в фильме «Титаник», скончался в возрасте 94 лет от рака лёгких.
- © Кадр из фильма «Титаник»
Об этом информирует издание Deadline.
В последнее время Пальтер преподавал актёрское мастерство в театральной школе Калифорнийского института искусств.
Ранее стало известно, что умер актёр из сериала «Во все тяжкие» Майк Батайе.
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