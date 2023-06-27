Умер актёр из фильма «Титаник» Лью Пальтер

Американский актёр Лью Пальтер, наиболее известный по роли Исидора Штрауса в фильме «Титаник», скончался в возрасте 94 лет от рака лёгких.

© Кадр из фильма «Титаник»

Об этом информирует издание Deadline. В последнее время Пальтер преподавал актёрское мастерство в театральной школе Калифорнийского института искусств. Ранее стало известно, что умер актёр из сериала «Во все тяжкие» Майк Батайе.