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Павел Дуров анонсировал появление сториз в Telegram

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Основатель Telegram Павел Дуров анонсировал появление сториз в мессенджере.

«Изначально мы были против этого, поскольку истории уже есть повсюду. Однако Telegram не был бы Telegram, если бы мы не прислушивались к нашим пользователям и не внедряли инновации в существующие форматы. Так что скоро мы запустим сториз», — сообщил он.

По словам Дурова, пользователи смогут определить круг лиц, которые смогут просматривать сториз: все, только контакты (с учётом исключений), отдельные лица или список друзей.

Истории будут расположены в верхней части приложения.

Срок отображения историй можно будет выбрать самостоятельно и поставить их на 6, 12, 24 или 48 часов.

В декабре 2022 года число подписчиков Telegram Premium превысило 1 миллион.

Дуров также сообщил о планах создать дополнительные инструменты для возвращения блокчейн-индустрии к децентрализованному подходу.

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