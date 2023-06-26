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Технолог Фрольцова: есть продукты прямо из холодильника нельзя

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Технолог сети «Крошка Картошка» Елена Фрольцова заявила, что нужно проявлять особую аккуратность при употреблении холодных продуктов.
Технолог Фрольцова: есть продукты прямо из холодильника нельзя
  • Gettyimages.ru
  • © Jamie Grill

«Например, есть продукты прямо из холодильника нельзя, ведь ледяная пища быстрее всего проходит через желудочно-кишечный тракт и не задерживается в желудке достаточное количество времени. В результате белки не успевают расщепиться на аминокислоты», — рассказала она в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, это, в частности, может привести к нарушению обменного процесса.

Как отметила Фрольцова, нежелательно есть горячими макаронные изделия и белый рис. Лучше остудить их до 50—55 °С.

«При охлаждении крахмал в рисе и макаронах становится устойчивым и даже полезным организму», — добавила эксперт.

Ранее врач-диетолог Лидия Ионова в беседе с НСН выразила мнение, что нет продуктов, способных действительно повысить настроение.

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