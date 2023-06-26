Технолог Фрольцова: есть продукты прямо из холодильника нельзя

Технолог сети «Крошка Картошка» Елена Фрольцова заявила, что нужно проявлять особую аккуратность при употреблении холодных продуктов.

«Например, есть продукты прямо из холодильника нельзя, ведь ледяная пища быстрее всего проходит через желудочно-кишечный тракт и не задерживается в желудке достаточное количество времени. В результате белки не успевают расщепиться на аминокислоты», — рассказала она в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, это, в частности, может привести к нарушению обменного процесса.

Как отметила Фрольцова, нежелательно есть горячими макаронные изделия и белый рис. Лучше остудить их до 50—55 °С.

«При охлаждении крахмал в рисе и макаронах становится устойчивым и даже полезным организму», — добавила эксперт.

Ранее врач-диетолог Лидия Ионова в беседе с НСН выразила мнение, что нет продуктов, способных действительно повысить настроение.