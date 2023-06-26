В Ставропольском крае объявили штормовое предупреждение из-за града

В Ставропольском крае объявили штормовое предупреждение на ближайшие несколько дней из-за града. Погода может испортиться вечером в понедельник, 26 июня. Ожидаются ливни с грозой, усиление ветра до 23 м/с.

Об этом сообщает newstracker.ru со ссылкой на Гидрометцентр.

Штормовое предупреждение действует с 27 по 29 июня.

«Находясь в помещении, держитесь как можно дальше от окон. Не пользуйтесь электроприборами во время грозы», — отмечается в сообщении.

Также стало известно, что в Челябинской области дождливая погода сохранится до 27 июня, возможна гроза, передаёт URA.RU со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

Температура воздуха составит +6...+11 °С ночью, днём до +16...+21 °С. Порывы ветра могут достигать 15—18 м/с.

Ранее сообщалось, что в Курганской области и Крыму в конце июня ожидаются дожди.