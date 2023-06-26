В Ставропольском крае объявили штормовое предупреждение из-за града
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Об этом сообщает newstracker.ru со ссылкой на Гидрометцентр.
Штормовое предупреждение действует с 27 по 29 июня.
«Находясь в помещении, держитесь как можно дальше от окон. Не пользуйтесь электроприборами во время грозы», — отмечается в сообщении.
Также стало известно, что в Челябинской области дождливая погода сохранится до 27 июня, возможна гроза, передаёт URA.RU со ссылкой на региональный Гидрометцентр.
Температура воздуха составит +6...+11 °С ночью, днём до +16...+21 °С. Порывы ветра могут достигать 15—18 м/с.
Ранее сообщалось, что в Курганской области и Крыму в конце июня ожидаются дожди.