В Курганской области и Крыму в конце июня ожидаются дожди
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В Крыму 26 июня ожидаются грозы и град. Об этом сообщает ИА SevastopolMedia со ссылкой на ЦГМС региона.
Местами ожидаются сильные ливни, грозы, град, шквалистый ветер до 15—20 м/с.
Главное управление МЧС России по Республике Крым рекомендует соблюдать меры безопасности.
В Курганской области 27 июня ожидается потепление до +20 °С днём и до +11 °С ночью. Температура воздуха до 2 июля будет постепенно подниматься до +24...+25 °С. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на ЦГМС региона.
В то же время дождь ожидается с 29 июня и до 2 июля.
Ранее глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT рассказал, какая погода ожидается в Москве на этой неделе.