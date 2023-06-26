В Курганской области и Крыму в конце июня ожидаются дожди

В Курганской области и Республике Крым центры гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды спрогнозировали погоду на конец июня.

В Крыму 26 июня ожидаются грозы и град. Об этом сообщает ИА SevastopolMedia со ссылкой на ЦГМС региона.

Местами ожидаются сильные ливни, грозы, град, шквалистый ветер до 15—20 м/с.

Главное управление МЧС России по Республике Крым рекомендует соблюдать меры безопасности.

В Курганской области 27 июня ожидается потепление до +20 °С днём и до +11 °С ночью. Температура воздуха до 2 июля будет постепенно подниматься до +24...+25 °С. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на ЦГМС региона.

В то же время дождь ожидается с 29 июня и до 2 июля.

Ранее глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT рассказал, какая погода ожидается в Москве на этой неделе.