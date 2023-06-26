Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

В Курганской области и Крыму в конце июня ожидаются дожди

Короткая ссылка
В Курганской области и Республике Крым центры гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды спрогнозировали погоду на конец июня.
В Курганской области и Крыму в конце июня ожидаются дожди
  • Gettyimages.ru
  • © LeManna

В Крыму 26 июня ожидаются грозы и град. Об этом сообщает ИА SevastopolMedia со ссылкой на ЦГМС региона.

Местами ожидаются сильные ливни, грозы, град, шквалистый ветер до 15—20 м/с.

Главное управление МЧС России по Республике Крым рекомендует соблюдать меры безопасности.

В Курганской области 27 июня ожидается потепление до +20 °С днём и до +11 °С ночью. Температура воздуха до 2 июля будет постепенно подниматься до +24...+25 °С. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на ЦГМС региона.

В то же время дождь ожидается с 29 июня и до 2 июля.

Ранее глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT рассказал, какая погода ожидается в Москве на этой неделе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить