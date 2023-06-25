Синоптик Шувалов рассказал о погоде в Москве на следующей неделе

Руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов в беседе с RT рассказал о погоде в Москве на следующей неделе.

По словам синоптика, начало недели будет тёплым, а вторая половина, начиная со среды, более прохладной.

«Ситуация складывается под влиянием циклона, который придёт к нам с западо-юго-запада через Брянск, Смоленск. Понедельник и вторник — +23...+24 °С, без осадков. Со среды — дождичек и температура не выше +20 °С», — рассказал Шувалов.

Он добавил, что давление пойдёт вниз со значений 746—747 мм рт. ст. до 740—738 мм рт. ст.

«Дожди будут скорее затяжные», — уточнил синоптик.

Ранее стало известно, что в Москве 25 июня ожидается облачная погода и до +25 °С.