Синоптик Шувалов рассказал о погоде в Москве на следующей неделе
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По словам синоптика, начало недели будет тёплым, а вторая половина, начиная со среды, более прохладной.
«Ситуация складывается под влиянием циклона, который придёт к нам с западо-юго-запада через Брянск, Смоленск. Понедельник и вторник — +23...+24 °С, без осадков. Со среды — дождичек и температура не выше +20 °С», — рассказал Шувалов.
Он добавил, что давление пойдёт вниз со значений 746—747 мм рт. ст. до 740—738 мм рт. ст.
«Дожди будут скорее затяжные», — уточнил синоптик.
Ранее стало известно, что в Москве 25 июня ожидается облачная погода и до +25 °С.