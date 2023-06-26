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Казанский праздник Сабантуй посетили более 175 тысяч человек

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В казанском ежегодном народном празднике Сабантуй приняли участие более 175 тыс. человек. Только на площадке в посёлке Мирном собралось свыше 110 тыс. гостей.
Казанский праздник Сабантуй посетили более 175 тысяч человек
  • РИА Новости
  • © Максим Богодвид

Об этом сообщает inkazan.ru со ссылкой на мэра города Ильсура Метшина.

«Очень важно, что всё это прошло при хорошем настроении гостей. Управление внутренних дел докладывало, что никаких правонарушений не допущено, люди с удовольствием посмотрели праздник, пришли с детьми, внуками, отдохнули. Это говорит о высокой культуре нашего многонационального народа», — заявил Метшин.

Мэр также поблагодарил всех участников праздника.

Ранее «Радио 1» сообщило, что в Подмосковье на фестивале «Как в сказке» выступили 56 особенных детей.

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