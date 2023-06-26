В Гидрометцентре спрогнозировали обильные дожди в ряде регионов России

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил о сильных дождях в ряде российских регионов.

«Сильные дожди прогнозируются в Белгородской, Курской, Брянской, Орловской, Липецкой, Воронежской, Тамбовской областях 26-27 июня. Очень сильный дождь, ливень, гроза, крупный град, усиление ветра до 25 м/с ожидают Челябинскую область», — цитирует его ТАСС.

Кроме того, по словам синоптика, обильные ливни с грозами ожидаются в Ставропольском и Краснодарском краях.

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