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В Гидрометцентре спрогнозировали обильные дожди в ряде регионов России

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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил о сильных дождях в ряде российских регионов.

«Сильные дожди прогнозируются в Белгородской, Курской, Брянской, Орловской, Липецкой, Воронежской, Тамбовской областях 26-27 июня. Очень сильный дождь, ливень, гроза, крупный град, усиление ветра до 25 м/с ожидают Челябинскую область», — цитирует его ТАСС.

Кроме того, по словам синоптика, обильные ливни с грозами ожидаются в Ставропольском и Краснодарском краях.

Ранее НСН сообщила, что службы Москвы приведены в готовность в ожидании выпадения трети месячной нормы осадков.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что в Петербурге июнь закончится с дефицитом влаги.

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