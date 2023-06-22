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Синоптик Шувалов: июнь в Петербурге закончится с дефицитом влаги

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Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал о погоде в Санкт-Петербурге в конце июня. Как отметил эксперт, дождь продолжится до полудня пятницы, 23 июня, что поправит ситуацию с недостатком осадков в городе в текущем месяце.
Синоптик Шувалов: июнь в Петербурге закончится с дефицитом влаги
  • Gettyimages.ru
  • © Walter Bibikow

«До конца июня рассчитывать на значимые осадки почти не приходится. Месяц в Петербурге закончится с очень заметным дефицитом влаги. Думаю, выпадет в итоге менее 50% месячной нормы», — заявил Шувалов в беседе с «Невскими новостями».

Он отметил, что в настоящее время в атмосфере преобладает циркуляция антициклонов над европейской частью России.

Ранее URA.RU передавало, что, согласно прогнозу, дожди в Курганской области прекратятся к концу этой недели.

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