Синоптик Шувалов: июнь в Петербурге закончится с дефицитом влаги
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«До конца июня рассчитывать на значимые осадки почти не приходится. Месяц в Петербурге закончится с очень заметным дефицитом влаги. Думаю, выпадет в итоге менее 50% месячной нормы», — заявил Шувалов в беседе с «Невскими новостями».
Он отметил, что в настоящее время в атмосфере преобладает циркуляция антициклонов над европейской частью России.
Ранее URA.RU передавало, что, согласно прогнозу, дожди в Курганской области прекратятся к концу этой недели.