VK проведёт День молодёжи вместе с пользователями. Как сообщили в пресс-службе VK, компания подготовила праздничные мероприятия и сняла приключенческий сериал.

Отмечается, что 12 эпизодов мини-сериала «В активном поиске» выйдут в «VK Клипах» в вертикальном формате.

В рамках мероприятий, приуроченных ко Дню молодёжи, в пяти городах: Астрахани, Владивостоке, Иркутске, Москве и Нижнем Новгороде — организуют технологичные стенды VK, где можно будет пройти викторины от «VK Музыки» и игровой площадки VK Play, снять вертикальные ролики в зоне «VK Клипов», найти пару с помощью сервиса «VK Знакомства».

Ранее сообщалось, что «ВКонтакте» представила «Базу знаний» для авторов.