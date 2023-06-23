VK проведёт День молодёжи вместе с пользователями
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Отмечается, что 12 эпизодов мини-сериала «В активном поиске» выйдут в «VK Клипах» в вертикальном формате.
В рамках мероприятий, приуроченных ко Дню молодёжи, в пяти городах: Астрахани, Владивостоке, Иркутске, Москве и Нижнем Новгороде — организуют технологичные стенды VK, где можно будет пройти викторины от «VK Музыки» и игровой площадки VK Play, снять вертикальные ролики в зоне «VK Клипов», найти пару с помощью сервиса «VK Знакомства».
Ранее сообщалось, что «ВКонтакте» представила «Базу знаний» для авторов.