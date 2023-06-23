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VK проведёт День молодёжи вместе с пользователями

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VK проведёт День молодёжи вместе с пользователями. Как сообщили в пресс-службе VK, компания подготовила праздничные мероприятия и сняла приключенческий сериал.
VK проведёт День молодёжи вместе с пользователями
  • Gettyimages.ru
  • © SOPA Images

Отмечается, что 12 эпизодов мини-сериала «В активном поиске» выйдут в «VK Клипах» в вертикальном формате.

В рамках мероприятий, приуроченных ко Дню молодёжи, в пяти городах: Астрахани, Владивостоке, Иркутске, Москве и Нижнем Новгороде — организуют технологичные стенды VK, где можно будет пройти викторины от «VK Музыки» и игровой площадки VK Play, снять вертикальные ролики в зоне «VK Клипов», найти пару с помощью сервиса «VK Знакомства».

Ранее сообщалось, что «ВКонтакте» представила «Базу знаний» для авторов.

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