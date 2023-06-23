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«ВКонтакте» представила «Базу знаний» для авторов

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Пользователям «ВКонтакте» стала доступна «База знаний» со всей информацией об инструментах для создания, продвижения и монетизации контента. Об этом сообщает пресс-служба «ВКонтакте».
«ВКонтакте» представила «Базу знаний» для авторов
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

Отмечается, что с помощью «Базы знаний» начинающим создателям контента будет проще ориентироваться в возможностях социальной сети, а опытным авторам — находить самую свежую информацию о новых инструментах. Материалы в базе разделены на несколько блоков — их удобно изучать как на компьютере, так и на мобильных устройствах.

В блоке о развитии сообщества авторы могут узнать, как создать паблик и оформить его, какой тип сообщества подойдёт под поставленные цели и что необходимо знать перед публикацией. Также они познакомятся со всеми инструментами создания контента на платформе, такими как клипы, истории, видео, статьи, репортажи и другое.

В разделе о привлечении аудитории креаторы узнают, как продвигать своё творчество с помощью рекомендательных алгоритмов и рекламных инструментов. Для отдельных категорий авторов представлены подробные советы по созданию качественного контента и его распространению.

В третьем разделе представлены способы монетизации видео и аудио, партнёрская программа, VK Donut, нативная реклама и другое. Кроме того, в этом разделе создатели контента получат информацию, как на платформе продавать свои товары и предлагать услуги.

Ранее сообщалось, что россияне встретились с популярными артистами через «VK Порталы».

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