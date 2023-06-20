Россияне встретились с популярными артистами через «VK Порталы». Об этом сообщает пресс-служба VK.

Отмечается, что с 10 по 18 июня 2023 года в честь Дня России в десять городов вернулись «VK Порталы» — мультимедийные инсталляции, которые связали между собой жителей разных регионов и объединили более 18 млн человек. Экраны стали точкой притяжения для миллионов россиян, творческих и спортивных коллективов, известных блогеров и артистов.⠀

Ранее сообщалось, что «VK Клипы» подвели итоги третьего года работы.