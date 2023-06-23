Стилист Симагамбетова назвала вещи ярко-жёлтого и нежно-розового оттенков трендом сезона

Стилист Анастасия Симагамбетова заявила, что трендом летнего сезона являются вещи ярко-жёлтого, малиново-красного и нежно-розового оттенков.

«Чем дальше жёлтый от лица, тем легче его использовать в своём образе. К этому цвету подбирайте зелёные оттенки, например classic green. Пробуйте образы с фиолетовым, ярко-оранжевым или оттенками розового», — отметила она в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, нежно-розовый цвет можно носить с оранжевым, сиреневым и разнообразной палитрой пыльных синих и голубых оттенков.

«Освежающим летним сочетанием с розовым будет зелёный цвет, например love bird от Pantone», — считает Симагамбетова.

Как отметила эксперт, глубокий малиново-красный цвет сочетается с глубоким и спокойным фиолетовым и с оттенками синего — от тёмных до светлых.

«Особенно выигрышно цвет может смотреться в комбинации с розовым, например актуальным цветом лета beetroot purple», — заключила она.

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