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Солистка «Мираж» Суханкина: песни Шатунова позволяли вернуться в детство

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Солистка группы «Мираж» Маргарита Суханкина поделилась воспоминаниями о певце Юрии Шатунове.
Солистка «Мираж» Суханкина: песни Шатунова позволяли вернуться в детство
  • globallookpress.com
  • © Natalia Shakhanova

«Последний раз мы виделись с Юрой в «Лужниках». Была «Дискотека 80-х» — такая тусовка, где полно народу было. Замечательно общались, он всегда был на позитиве, немногословный, но всегда улыбающийся, с тихим голосом, такой скромный», — заявила Суханкина в беседе с телеканалом «360».

По её словам, популярность песен Шатунова во многом связана с характером этих произведений, позволяющих слушателям вернуться в детство.

«А всё, что идёт из детства, у людей вызывает дикую ностальгию, желание постоянно возвращаться к этому. Люди через эти песни возвращались в прошлое», — добавила Суханкина.

Солист «Ласкового мая» Юрий Шатунов скончался в ночь с 22 на 23 июня 2022 года.

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