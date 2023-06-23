В Подмосковье открылся IX Международный фестиваль искусств П.И.Чайковского

В подмосковном Клину открылся IX Международный фестиваль искусств П.И. Чайковского, все концерты которого проводятся в формате OPEN-AIR в любую погоду.

Gettyimages.ru

© buzzanimation