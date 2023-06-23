В Подмосковье открылся IX Международный фестиваль искусств П.И.Чайковского
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Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья».
Фестиваль пройдёт в Клину с 21 по 30 июня.
На торжественной церемонии открытия выступил Заслуженный артист России, оперный певец Ильдар Абдразаков с программой «Посвящение Фёдору Шаляпину» в сопровождении оркестра «Новая Россия».
Кроме того, начали работу две новые выставки — «Тепло дворянских гнезд» и «Дачный досуг».
Ранее НТВ сообщал, что в Музее Москвы состоится фестиваль «Точка перемещения» 23—24 июня.