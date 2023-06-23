Вдова Шатунова поделилась воспоминаниями об артисте
- РИА Новости
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«Говорить об этом без слёз до сих пор удаётся с трудом. Слушать песни Юры, его выступления, особенно где он общается с залом и рассказывает с гордостью про наших детей, по-прежнему не могу», — сказала она в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».
По её словам, Шатунов приучал детей к дисциплине, но никогда не позволял себе грубостей.
«В воспитании детей у нас с мужем не было разногласий, мы были на одной волне. В Эстелле, ей сейчас десять лет, Юра души не чаял, для него она была самой красивой и доброй принцессой. Многие черты характера передались дочке от Юры», — сообщила Шатунова.
Вдова артиста также рассказала, что они любили готовить всей семьёй, и например, Шатунов сам делал беляши.
«Это блюдо из его детства, ему их готовила бабушка Екатерина Ивановна», — добавила Шатунова.
Солист «Ласкового мая» Юрий Шатунов скончался в ночь с 22 на 23 июня 2022 года.