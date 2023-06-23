Вдова Шатунова поделилась воспоминаниями об артисте

Светлана Шатунова, вдова певца Юрия Шатунова, заявила, что скоропостижная смерть стала большой трагедией для семьи артиста.

«Говорить об этом без слёз до сих пор удаётся с трудом. Слушать песни Юры, его выступления, особенно где он общается с залом и рассказывает с гордостью про наших детей, по-прежнему не могу», — сказала она в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

По её словам, Шатунов приучал детей к дисциплине, но никогда не позволял себе грубостей.

«В воспитании детей у нас с мужем не было разногласий, мы были на одной волне. В Эстелле, ей сейчас десять лет, Юра души не чаял, для него она была самой красивой и доброй принцессой. Многие черты характера передались дочке от Юры», — сообщила Шатунова.

Вдова артиста также рассказала, что они любили готовить всей семьёй, и например, Шатунов сам делал беляши.

«Это блюдо из его детства, ему их готовила бабушка Екатерина Ивановна», — добавила Шатунова.

Солист «Ласкового мая» Юрий Шатунов скончался в ночь с 22 на 23 июня 2022 года.