Синоптик Вильфанд: 23 июня будет дождливым

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с RT рассказал о погоде в Москве в предстоящие выходные.

Специалист отметил, что сегодняшний день будет дождливым.

«Периодически дожди будут усиливаться, но они благодатные. В Москве, находящейся в центре европейской части России, выпало мало осадков… Этот дождь очень нужен, потому что он увлажняет почву», — рассказал синоптик.

Он добавил, что циклон, который перемещается в настоящее время через Москву, приводит к осадкам, но уже в ближайшую ночь их интенсивность начнёт падать.

По словам Вильфанда, из-за облачной ночи накопленное за день тепло «никуда не уйдёт».

«Облачность как покрывало предохраняет почву от сильного охлаждения. Поэтому ночь будет летней: +14…+16 °С. Дневная температура +21…+23 °С, по области до +25 °С. В воскресенье дневная температура будет держаться на уровне +20…+25 °С. Весь температурный режим соответствует климатической норме», — добавил собеседник RT.

В заключение Вильфанд сообщил, что погода в течение всей следующей недели будет соответствовать климатической норме и температурный фон будет держаться на уровне +22…+25 °С.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал о погоде в Санкт-Петербурге в конце июня.

Как отметил эксперт, дождь продолжится до полудня пятницы, 23 июня, что поправит ситуацию с недостатком осадков в городе в текущем месяце.