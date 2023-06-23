Эколог Нагибин: рост числа пожаров в России происходит на фоне изменений климата

Руководитель общероссийской общественной организации «Зелёный патруль», лидер российских «Зелёных», член общественного совета при Росприроднадзоре Андрей Нагибин выразил мнение, что увеличение числа пожаров в России происходит на фоне климатических изменений.

Избежать лесных пожаров полностью невозможно, поделился эксперт с URA.RU.

«Климат меняется. Мы даже наблюдаем за тем, что там, где холодно, сильные морозы становятся ещё холоднее. Если где-то есть паводки, то их становится больше. То есть идёт усиление всех процессов, которые происходят у нас в природе. Это касается и жары», — отметил Нагибин.

По его словам, даже в случае усиления контроля за лесами в таких природных условиях (температура высокая, безветрие или, наоборот, сильный ветер) риск возгораний очень высок.

Эксперт также отметил, что в 80% случаев пожары происходят по вине человека.

Ранее сайт Nation News сообщал, что по факту лесных пожаров в Курганской области завели семь уголовных дел. Удалось установить 46 виновных в возгораниях.