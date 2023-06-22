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Сомнолог Царёва посоветовала не подавлять зевоту

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Врач-сомнолог Елена Царёва выразила мнение, что зевоту подавлять не стоит.
Сомнолог Царёва посоветовала не подавлять зевоту
  • Gettyimages.ru
  • © Moyo Studio

«При зевании происходит выравнивание давления между ухом и ртом, расслабление мышц, особенно жевательных, мы вдыхаем больше. Когда человек устаёт, то жевательные мышцы, как правило, более напряжены, в стрессе мы напрягаем мышцы. Если мы их расслабим, то мы можем, например, улучшить кровоснабжение», — заявила она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По её словам, при необходимости можно открыть окно, сделать зарядку. Как отметила эксперт, яркий свет способен подавить сонливость.

Ранее кардиолог, терапевт Андрей Кондрахин в беседе с Nation News рассказал, как избежать инфаркта в жаркую погоду.

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